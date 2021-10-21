تركيا تهدد باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجيش السوري

2021/10/21 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة مستعدة لاستخدام الأسلحة الثقيلة، ردا على الضربات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية على محافظة إدلب.أردوغان يهدد باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجيش […]

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