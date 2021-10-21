2021/10/21 | 15:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكثر من 60 سيدة إيرانية وعراقية يشاركن في معرض للمنتجات اليدوية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5EmWXq5sTVg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكثر من 60 سيدة إيرانية وعراقية يشاركن في معرض للمنتجات اليدوية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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