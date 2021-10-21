2021/10/21 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد فترة النقل والاستضافة بين الجامعات والكليات الحكومية والاهلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تمدد فترة النقل والاستضافة في الجامعات والمعاهد (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تمدد فترة النقل والاستضافة في الجامعات والمعاهد (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).