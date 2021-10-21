بعد الانتخابات.. العراق بين النهوض أو الفوضى

2021/10/21 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السؤال المقلق: هذه التهديدات الكلامية هل ستظل مناوشات وبالونات في سياق التجاذبات السياسية، ولن تخرج عن احتجاجات يمكن تطويقها واحتواؤها، أم هي مقدمة لصراع مسلح دامٍ خارج صناديق الاقتراع؟

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