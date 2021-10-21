كيف قطعت عربة كارافان مسافة ألفي كيلومتر عبر أوروبا دون التوقف للحصول على الوقود أو الشحن؟

2021/10/21 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق من الطلاب في هولندا بتصميم وقيادة عربة كارافان تتسع لشخصين وتعمل على الطاقة الشمسية فقط.

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