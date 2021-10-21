التنوير وإزدراء الأديان هو الحل - ميشيل نجيب

#ميشيل_نجيب إذا أردنا بالفعل وصدق النية وضمير عادل تنوير العقول وتربية الوعى بدلاً من الوهم والهوس الجماعى، علينا البدء من حيث بدأ السلوك الإزدراءى غير الإخلاقى حيث يقوم الله بإزدراء أديانه، وهذا عمل غير مشروع أخلاقياً ولا يمكن الصدور عن إله خالق خلق هذه الإديان، وقبل الدخول إلى موضوع المقال علينا أن نتفق بأن إزدراء الأديان السابقة بنصوص عديدة فى كتاب القرآن سلوك غير سوى وغير مشروع أياُ كان فاعله الله أو ا ......
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