التنوير وإزدراء الأديان هو الحل - ميشيل نجيب

2021/10/21 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب إذا أردنا بالفعل وصدق النية وضمير عادل تنوير العقول وتربية الوعى بدلاً من الوهم والهوس الجماعى، علينا البدء من ‏حيث بدأ السلوك الإزدراءى غير الإخلاقى حيث يقوم الله بإزدراء أديانه، وهذا عمل غير مشروع أخلاقياً ولا يمكن الصدور ‏عن إله خالق خلق هذه الإديان، وقبل الدخول إلى موضوع المقال علينا أن نتفق بأن إزدراء الأديان السابقة بنصوص ‏عديدة فى كتاب القرآن سلوك غير سوى وغير مشروع أياُ كان فاعله الله أو ا ......





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