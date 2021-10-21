#هيثم_بن_محمد_شطورو انهارت عمارة "الأحلام".
الصخب كثير و الضجيج يملأ الدنيا.
الشهود كثر و الأقاويل أكثر.
روايات شتى تدور, إحداها تـقول أن طائرة اصطدمت بالعمارة و أخرى تقول أن الانفجارات من الأسفل بواسطة عبوات ناسفة أما الرواية الثالثة فـتـقـول أن مجموعة من الإرهابيـين ملتحفيـن بالسواد – فقد راج عند دعاة السلفية أن هذا المبنى هو مبنى الكفر و البهتان- انهالوا عليه بقـذائف "الموتر" و " الاربي- جي" و " الهاون" فا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنهيار - هيثم بن محمد شطورو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنهيار - هيثم بن محمد شطورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).