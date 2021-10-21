الإنهيار - هيثم بن محمد شطورو

2021/10/21 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو انهارت عمارة "الأحلام".



الصخب كثير و الضجيج يملأ الدنيا.



الشهود كثر و الأقاويل أكثر.



روايات شتى تدور, إحداها تـقول أن طائرة اصطدمت بالعمارة و أخرى تقول أن الانفجارات من الأسفل بواسطة عبوات ناسفة أما الرواية الثالثة فـتـقـول أن مجموعة من الإرهابيـين ملتحفيـن بالسواد – فقد راج عند دعاة السلفية أن هذا المبنى هو مبنى الكفر و البهتان- انهالوا عليه بقـذائف "الموتر" و " الاربي- جي" و " الهاون" فا ......





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