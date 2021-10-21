تفاصيل الدرجات الوظيفية التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي

2021/10/21 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، تعيين خريجي أكاديمية الخليج العربي، واستكمال إجراءات تعيين وزارة الإعمار والإسكان.

وقال المجلس في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "قرر في جلستة السادسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه وأعضاءه تعيين خريجي أكاديمية الخليج العربي".

وأكد التميمي أن "المجلس قرر على تعيين خريجي أكاديمية الخليج العربي والبالغ عددهم 81 خريجًا مع مراعاة استكمال الحذف والاستحداث وفق الضوابط المعمول بها".

وقرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بحسب البيان "استكمال إجراءات تعيين ومباشرة موظفي وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة لسنة 2016-2017 والبالغ عددهم 148 شخصًا".

وأشار البيان إلى أن "جلسة المجلس شهدت أيضًا قرارًا بإعلان الدرجات الشاغرة الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة ضمن برنامج التوظيف الخاص بديوان الرقابة المالية المقرر إعلانها نهاية الشهر الجاري".

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