محافظ البنك المركزي في الرياض لفتح هذه الملفات

2021/10/21 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَّت مناقشة الاستعداد لفتح مجال تبادل الخبرات والتعاون في القطاع المصرفي الخارجي.

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