2021/10/21 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف آمر قوات حفظ القانون اللواء الحقوقي جواد كاظم الدراجي، الخميس، سبب انتشار قواته في الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال الدراجي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “انتشار قطعاتنا بالقرب من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار قوات حفظ القانون في ساحة الحسنين وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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