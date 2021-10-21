2021/10/21 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة خريفية قوية، تسمى أورور، مناطق من غرب أوروبا، الخميس، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ربع مليون منزل فرنسي وألحقت أضرارا بمباني في أربع دول على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة تضرب غرب أوروبا وتلحق إضرارا في 4 دول ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة تضرب غرب أوروبا وتلحق إضرارا في 4 دول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).