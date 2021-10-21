رسميًا.. اتهام علي حربي علي بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس

2021/10/21 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس النيابة العامة البريطانية، نيك برايس، في بيان الخميس، إن علي حربي علي، 25 عامًا، مُتهم بقتل النائب السير ديفيد أميس منتصف الشهر الجاري.

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