المرور العامة تنفي إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي

2021/10/21 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي، وهنا نود أن نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله ولا يوجد أي قرار بهذا الشأن حيث إن مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".ودعت المديرية في بيانها الجميع لأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة.

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