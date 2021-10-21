المرور تنفي إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي

2021/10/21 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية المرور العامة، الخميس، إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي، وهنا نود أن نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله ولا يوجد أي قرار بهذا الشأن، حيث أن مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".

وأضاف البيان، "وتدعو المديرية، الجميع، إلى أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة".

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