سوريا : إعدام 24 شخصاً لتورطهم بإشعال حرائق العام الماضي 

2021/10/21 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – أعدمت الحكومة السورية 24 شخصاً متورطين في إشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة في البلاد نهاية الصيف الماضي وقضت على مساحات حرجية واسعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” الخميس.وأوردت الوكالة “تمّ يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى […]

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