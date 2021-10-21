2021/10/21 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات بشأن طباعة واضافة مناهج جديدة خلال العام المقبل، للمراحل الدراسية في الابتدائية المتوسطة والاعدادية .وقال المتحدث باسم التربية، حيدر فاروق، لوكالة “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف لـ “NNC” آخر مستجدات طباعة المناهج الدراسية المركز الخبري الوطني.

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