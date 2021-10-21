عمليات البصرة تنفذ عمليات تفتيش وتقبض على مطلوبين وتضبط اسلحة

2021/10/21 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن قيام قيادة عمليات البصرة بعمليات تفتيش قبضت خلالها على مطلوبينوضبطت اسلحة مختلفة بالبصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة مشتركة من مقر القيادة عمليات البصرة ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ولواء المشاة الالي السادس والثلاثون بإسناد من طيران الجيش والشرطة النهرية ومديرية الجنسية والجوازات، خرجت لغرض المداهمـة والتفتيش والبحث عن المطلوبين والخـارجين عن القانون ومصـادرة الاسلحة غيـر المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت من القاء القبض على ٤ من المطلوبين المتهمين بالقيام بالدكة العشائرية في منطقة الهارثة".

واضافت انه "تم العثور على ٦ بنادق كلاشنكوف وبندقيتين M16 وبندقية GC وقاذفة RBG7 و٢٧ مخزن بندقية M16 فارغ و٣٠ مخزن عتـاد كلاشنكوف ورمانة يدوية و٦ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الاشخاص و٦ حشوة صاروخ قاذفة RBG7 وعتـاد بندقية كلاشنكوف عدد / 445 اطلاقة وعتـاد بندقية M16 عدد / ٢١٥٠ اطلاقـة وعتـاد بندقيـة GC عـدد / ٢٦٠ اطلاقـة و١٠ جعبـة صـدرية وبندقيـة صيد ( كسرية ) عتـاد بندقيـة عـدد / ۲ إطلاقة وحاويـتي عتـاد فارغة"، موضحة انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات".

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