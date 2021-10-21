السفير البريطاني يبحث مع مسعود البارزاني ونيجرفان البارزاني مرحلة ما بعد الانتخابات

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى السفير البريطاني في العراق مارك برايسن سلسلة لقاءات مع رئاسات إقليم كردستان لبحث نتائج الانتخابات وما تنتجه من تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

حيث اكد برايسن خلال لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بان العملية الانتخابية ناجحة، معربا عن أمله بأن تكون نتائجها بداية مرحلة الاستقرار السياسي والمصلحة العامة.

وخلال لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني شدد السفير البريطاني في العراق على أهمية وحدة صف الأطراف الكردستانية في بغداد.

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