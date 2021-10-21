الصحة توجه دعوة للمواطنين

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، دعوة إلى المواطنين في جميع المحافظات.

وذكرات الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تجدد الدعوة للمواطنين والطلبة في الجامعات والمعاهد بأخذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا من المنافذ التلقيحية المنتشرة في عموم العراق".

وأكدت على "ضرورة الالتزام بالأجراءات الوقائية".

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