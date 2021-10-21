مدرب مساعد نادي النجف يقدم استقالته رسمياً

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلن نادي النجف لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استقالة المدرب المساعد لفريق كرة القدم الكابتن جاسب سلطان.

وقال المكتب الإعلامي للنادي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "المدرب المساعد لفريق كرة القدم الكابتن جاسب سلطان قدم استقالته رسمياً لأسباب وصفها بالخاصة".

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