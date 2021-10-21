المرور تكشف حقيقة إعادة العمل بقرار الزوجي والفردي

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، حقيقة قرار إعادة العمل بنظام الفردي والزوجي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباء حول اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي، وهنا نود ان نؤكد انه لا صحة لما تداولته وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام".

وأكدت أنه "لا يوجد اي قرار بخصوص اعادة العمل بنظام الزوجي والفردي حيث ان مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".



داعية "الجميع بأخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة التي تؤثر على المواطنين".

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