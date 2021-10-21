2021/10/21 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية، اهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ عمليات ادامة وزيادة الانتاج النفطي من الحقول النفطية ، وخصوصاً تقنية “الحفر الافقي ” او المائل، جاء ذلك خلال حضوره ورعايته حفل اطلاق عقد حفر (96 ) بئرا في حقل غرب القرنة /1 في محافظة البصرة .وقال …

ظهرت المقالة بهدف إدامة وزيادة الانتاج..



إطلاق مشروع حفر 96 بئراً نفطياً أولاً على النور نيوز.

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