مكافحة المخدرات تلقي القبض على 18 متهما في بغداد والمحافظات

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 18 متهما في (التحقيقات الخاصة /مقر المديرية – والرصافة – والبصرة – وميسان).وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عثر بحوزة من ألقي القبض عليهم وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة و( 4،857 ) حبة مخدرة متنوعة و( 210 ) …

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