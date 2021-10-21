التجارة تحدد موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلّة الغذائيّة ومستحقات الفلاحين

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدَّدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلّة الغذائيّة، ومستحقات الفلاحين للعام الحالي.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التجارة علاء احمد الجبوري، بحث مع محافظ كركوك راكان سعيد، الإجراءات المتخذة من الوزارة ومحافظة كركوك، لإنجاح السلة الغذائية وتوزيعها بين مستحقيها”.وأكد وزير التجارة، …

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