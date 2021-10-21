مديرية المرور العامة تنفي إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نفت مديرية المرور العامة إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي.وقالت المديرية في بيان ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي، وهنا نود أن نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله ولا يوجد أي قرار بهذا الشأن حيث أن مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".ودعت المديرية الجميع لأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة./انتهى

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