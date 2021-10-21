العراق.. إحباط محاولة لتفجير رتل لوجستي بـ 3 عبوات في بابل

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بأن وكالة الاستخبارات تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية محلية.

وذكرت الخلية، في بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل وفي أثناء المسح الميداني المستمر تم إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

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وبينت أن "عبوتين اثنتين موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣"، مشيرة إلى "تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كركوك والأنبار، أحدهما عمل ضمن ما تسمى بفرقة المرابطة لتنظيم "داعش".

وقالت في بيانها، إن "عمليتين نوعيتين منفصلتين، بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرتا عن اعتقال إرهابي في كركوك بناحية الزاب في قضاء الحويجة عمل ضمن ما تسمى بـ"فرقة المرابطة" لداعش الإرهابي وهرب إلى الخارج أثناء معارك التحرير وعاد مؤخرا للعراق".

وأشار البيان، إلى أن القوات تمكنت أيضاً من اعتقال إرهابي بقضاء الفلوجة.

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