مجلس الخدمة يعلن إطلاق درجات وظيفية جديدة

2021/10/21 | 16:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، إطلاق درجات وظيفية جديدة.وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان، إن “المجلس قرَّر إعلان الدرجات الشاغرة الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة”.وأضاف، أن “القرار جاء ضمن برنامج التوظيف الخاص بديوان الرقابة المالية المقرر اعلانه نهاية الشهر الحالي”.واكد التميمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الخدمة التي عقدت اليوم، “استكمال اجراءات تعيين المتقدمين لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لسنة 2016-2017 والبالغ عددهم 148 شخصاً ومباشرة الموظفين”.وتابع ان “المجلس قرر تعيين خريجي اكاديمية الخليج العربي والبالغ عددهم 81 خريجاً مع مراعاة استكمال الحذف والاستحداث وفق الضوابط المعمول بها”.

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