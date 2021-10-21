أزمة السودان تتفاقم .. الموالون للجيش وأنصار الحكم المدني في شوارع الخرطوم

2021/10/21 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون سودانيون مطالبون بحكم مدني في أحد شوارع الخرطوم في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب أشرف شاذلي الخرطوم (أ ف ب) – نزل آلاف من أنصار الحكم المدني في السودان بعد ظهر الخميس وسط أجواء متوترة الى شوارع الخرطوم حيث يعتصم منذ ستة أيام مؤيدون ل”حكومة عسكرية” يقولون إنها وحدها […]

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