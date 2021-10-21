تفاصيل انتشار قوات حفظ القانون وسط بغداد

2021/10/21 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأكيد على تشديد الإجراءات الأمنية والتفتيش اليدوي .

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