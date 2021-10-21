التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية في صنعاء ويحذر من

2021/10/21 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية نفذت، الخميس، عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء، استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة".

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