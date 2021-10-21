محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره السعودي التعاون في القطاع المصرفي الخارجي

2021/10/21 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى

غالب مخيف مع مع نظيره السعودي، اليوم

الخميس، التعاون في القطاع المصرفي

الخارجي.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان، أن

"محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى

غالب مخ

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