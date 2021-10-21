فيديو يحبس الأنفاس.. ولي عهد دبي يجلس فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في الإمارات

2021/10/21 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه جالساً فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في دولة الإمارات، أي عين دبي.

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