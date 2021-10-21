الخلية توجز فعاليات القطعات الأمنية في عدد من المناطق

2021/10/21 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذت القوات الأمنية، الخميس، عمليات أمنية مختلفة، أسفرت عن ضبط كدس للعتاد، فضلاً عن اعتقال عدد من المطلوبين.

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وبحسب بيانين منفصلين لخلية الإعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منهما (21 تشرين الأول 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس للعتاد ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء ٣١ في فرقة المشاة الآلية الثامنة، في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث توجهت قوة الى منطقة (نمرة ٨) قرب سد الدبس وعثرت على ٣ صناديق عتاد هاون عيار ٦٠ ملم، وركيزتي هاون وصفائح وفتيل تفجير".

وأضاف البيان أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وردت الى المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو تفيد بوجود صواريخ ومواد أخرى في إحدى المزارع في قرية البو مصبح، حيث توجهت قوة من فوج مهمات الحشد وفوج طوارئ السابع ولواء ٥٢ بالحشد الشعبي ولواء ٥٢ بالفرقة ١٤ وعثرت على، صاروخين موجهين جديدين ومنصة إطلاق وجهاز موبايل وحقائب جلد عدد ( ۲ ) وجهاز قياس الفولتية ودائرة كهربائية وأسلاك كهربائية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وفي سياق منفصل، "خرجت قوة مشتركة من مقر القيادة عمليات البصرة ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ولواء المشاة الالي السادس والثلاثون بإسناد من طيران الجيش والشرطة النهرية ومديرية الجنسية والجوازات، لغرض المداهمـة والتفتيش والبحث عن المطلوبين والخـارجين عن القانون ومصـادرة الاسلحة غيـر المرخصة ضمن قاطع المسؤولية".

وأكد بيان الخلية، تمكن القوات الامنية من "القاء القبض على ٤ من المطلوبين المتهمين بالقيام بالدكة العشائرية في منطقة الهارثة، كما تم العثور على ٦ بنادق كلاشنكوف وبندقيتين M16 وبندقية GC وقاذفة RBG7 و٢٧ مخزن بندقية M16 فارغ و٣٠ مخزن عتـاد كلاشنكوف ورمانة يدوية و٦ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الاشخاص و٦ حشوة صاروخ قاذفة RBG7 وعتـاد بندقية كلاشنكوف عدد / 445 اطلاقة وعتـاد بندقية M16 عدد / ٢١٥٠ اطلاقـة وعتـاد بندقيـة GC عـدد / ٢٦٠ اطلاقـة و١٠ جعبـة صـدرية وبندقيـة صيد ( كسرية ) عتـاد بندقيـة عـدد / ۲ إطلاقة وحاويـتي عتـاد فارغة، تم التعامل مع المواد وفق السياقات".

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