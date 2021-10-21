2021/10/21 | 16:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الانتخابات الفلسطينية تعقد اجتماعا مركزيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/21 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانتخابات الفلسطينية تعقد اجتماعا مركزيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانتخابات الفلسطينية تعقد اجتماعا مركزيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).