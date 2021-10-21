القاموس القرآنى : ( جنة / جنّات ) - أحمد صبحى منصور

2021/10/21 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور جاءنى هذا السؤال من الأستاذ عبد المجيد المرسلى ، يقول : ( ماهو الدليل من القرآن على أن الجنة لم تخلق بعد وأنها ستخلق يوم الاخرة ؟ ) وأراها فرصة لبيان مصطلح ( جنة ) بفتح الجيم وكسرها وضمّها ، والاجابة على السؤال أيضا .



وأقول : أولا : 1 ـ ( جُنّة ) بضم الجيم تعنى وقاية.



قال جل وعلا عن المنافقين :1 / 1 : ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَا ......





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