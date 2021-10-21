ما الذي يعرفه العلماء هو متحور “دلتا” الفرعي؟

2021/10/21 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استأثر النوع الجديد من متحور “دلتا”، باهتمام واسع، خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السلالة ستؤدي إلى إرباك جهود تطويق فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر […]

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