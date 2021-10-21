2021/10/21 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة "رويال مينت" البريطانية لبدء إعادة التدوير على نطاق واسع، للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المهملة، لاستخراج المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة، من داخل هذه الأجهزة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة بريطانية تسعى لاستخراج المعادن الثمينة من "النفايات الإلكترونية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة بريطانية تسعى لاستخراج المعادن الثمينة من "النفايات الإلكترونية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).