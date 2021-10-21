معلم لبناني يمتطي حصانه للوصول إلى المدرسة- (صور)

2021/10/21 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتطي معلم لبناني حصانه للوصول إلى

مدرسته الثانوية في شمال البلاد، نتيجة

الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والارتفاع

الكبير في أسعار المحروقات.

وذكرت قناة “الجديد” بأن المعلم وصل

إلى المدرسة الثانوية، بغية

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