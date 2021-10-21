تقرير يحذر من تأثير التغير المناخي على الصحة..هذه الأمراض التي يسببها

2021/10/21 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر تقرير جديد نُشر الأربعاء من التأثير الشديد للتغيّر المناخي على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنّ هذه التوقعات ستزداد سوءًا.

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