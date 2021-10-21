2021/10/21 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه بالإسراع في إعادة كل البنى التحتية للجيش من ثكنات وسكن للضباط » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 17:08

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