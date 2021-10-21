2021/10/21 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في قيادة العمليات المشتركة ويصدر عدداً من التوجيهات …..أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في قيادة العمليات المشتركة المركز الخبري الوطني.

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