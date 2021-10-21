السجن تسع سنوات لراقص رئيسي سابق في فرقة الباليه الإنكليزية

2021/10/21 | 17:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عرض لفرقة الباليه الإنكليزية الوطنيةضمن مهرجان غلاستونبوري في سومرست (جنوب غرب إنكلترا) في 29 حزيران/يوتيو 2014 © ا ف ب ليون نيال لندن (أ ف ب) – حكم القضاء البريطاني على الراقص الرئيسي السابق في فرقة الباليه الإنكليزية الوطنية يات-سن تشانغ الأربعاء بالسجن تسع سنوات، لإدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق أربع […]

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