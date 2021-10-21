إيران تختار “قهرمان” أصغر فرهادي لتمثيلها في حفل الأوسكار

2021/10/21 | 17:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرج الإيراني أصغر فرهادي بعيد تتويجه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي في 17 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب/ارشيف كريستوف سيمون طهران (أ ف ب) – اختارت إيران فیلم “قهرمان” (“بطل”) للمخرج أصغر فرهادي الذي نال الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي هذا العام، لتمثيلها في النسخة المقبلة من حفل جوائز الأوسكار، […]

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