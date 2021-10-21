قتيل و 3 جرحى بغارات للتحالف العربي على صنعاء

2021/10/21 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء، استهدفت مخزنا للادوية في مدرسة الشرطة.

وأعلنت حركة “أنصار الله- الحوثيون” أن “الغارات الجوية التي ضربت منطقة سعوان بصنعاء استهدفت مخزنا للادوية في مدرسة الشرطة، مما أدى إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى من افراد حراسة مدرسة الشرطة.

وأعلن التحالف يوم أمس الأربعاء، نفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وأدت إلى “تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا”.

واستبعد القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، حسين العزي، التوصل إلى حل سياسي في اليمن قبل إنهاء التدخل الخارجي في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

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