الصحة تسجل 1882 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/10/21 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1882 اصابة بـ وباء كورونا و 2656 حالة شفاء اضافة الى وفاة 39 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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