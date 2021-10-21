مظاهرات مناهضة للجيش تطالب بانتقال السلطة إلى المدنيين في السودان

2021/10/21 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل آلاف المحتجين السودانيين إلى الشوارع، الخميس، للتعبير عن دعمهم للسلطات المدنية داخل حكومة تقاسم السلطة.

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