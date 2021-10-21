إرتفاع في الوفيات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2021/10/21 | 17:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 1882 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2656 حالة للشفاء و39 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 72642 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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الموقف الوبائي لكورونا في العراق أولاً على النور نيوز.

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