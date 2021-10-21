أمين بغداد يدعو الشركات الإيطالية لتقديم خبراتها في 3 مجالات خدمية ’هامّة’

2021/10/21 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث امين بغداد علاء معن، الخميس، مع السفير الايطالي ببغداد برونو باسكوين، آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين بغداد وروما.

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وذكر بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الأول 2021)، ان "اللقاء الذي حضره محافظ بغداد محمد جابر العطا تضمن دعوة الحكومة الايطالية للتوأمة بين بغداد وروما واقامة افضل العلاقات وفتح آفاق تعاون وتعزيز العلاقات المشتركة".

واضاف ان "امين بغداد وجه دعوة للشركات الايطالية لتقديم خبراتها في مجال البنية التحتية ومشاريع الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

واشار الى ان "امين بغداد رحب بفكرة التوأمة مع مدينة روما كونها مركز اشعاع فني وعمراني كبير"، مؤكدا على "ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي والفني والجمالي لمدينة بغداد داعيا الاصدقاء الايطاليين للمشاركة في تأهيل نصب الحرية للفنان جواد سليم".

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