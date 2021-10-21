رئيس مجلس الوزراء العراقي يصدر 12 توجيهاً للقيادات العسكرية والأمنية

2021/10/21 | 17:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية.وأكد الكاظمي، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس …

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