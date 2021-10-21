2021/10/21 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wAGmt1NirIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. لحظة انفجار ضخم هز مطعما بمدينة شنيانغ الصينية ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة أشخاص) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. لحظة انفجار ضخم هز مطعما بمدينة شنيانغ الصينية ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).